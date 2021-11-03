ميقاتي "العودة".. وبري يبرّد الأجواء

يعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بيروت ليلاً آتياً من لندن حيث شارك في قمة التغيير المناخي.

وأجرى ميقاتي لقاءات على مستوى من الاهمية مع مسؤولين غربيين حضرت ازمة توتر العلاقات مع دول الخليج في صلبها.

وعلمت “المركزية” أن ميقاتي سيزور في العاشرة قبل ظهر غد رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا لوضعه في اجواء اتصالاته ولقاءاته في لندن ثم ينتقل في الحادية عشرة الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري للغاية عينها.

كما وأشارت المعلومات إلى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يدفع في اتجاه تبريد الاجواء تمهيداً لبدء مسار المعالجة. في المقابل، أفادت معلومات صحفية عن أنه من الصعب في هذه الفترة عقد جلسة لمجلس الوزراء.