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ميقاتي بحث كيفية تمكين اللبنانيين من مشاهدة مباريات كأس العالم تلفزيونيا

منذ 7 دقائق
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أثنى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على “الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المنظمة لمونديال 2022″، وذلك خلال زيارة وفد اللجنة له في السرايا الحكومية، مساء اليوم، بحضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس، سفير قطر ابراهيم عبد العزيز السهلاوي وأعضاء الوفد، سفير اللجنة الحارس الدولي السابق العماني علي الحبسي، مدير الإعلام العربي والإقليمي محمد راشد الخنجي، مدير العلاقات الإعلامية والإقليمية علي الزين، مسؤول برنامج السفراء في اللجنة فيصل خالد، إضافة إلى عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية ابراهيم دسوقي والمنسق الاعلامي للزيارة عباس حسن.

وطلب ميقاتي “التنسيق مع الجهات المعنية في دولة قطر من أجل تمكين اللبنانيين من مشاهدة مباريات كأس العالم تلفزيونيا، إضافة إلى تقديم التسهيلات إلى الراغبين في السفر الى قطر لحضور المونديال”.

من جهته، أشار الخنجي الى أن “اختيار لبنان كافتتاحية لجولة الترويج للمونديال لم تأت من فراغ”، وقال: “انبهرنا فعلا بالعشق الذي رأيناه خلال زياراتنا للمدارس والأكاديميات، حتى أن العديد من اللبنانيين لديهم بطاقات حضور للمونديال”.

كما وضع دسوقي، ميقاتي بتفاصيل الجولة.

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