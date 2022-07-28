ميقاتي بحث مع مجلس القضاء الأعلى بسبل معالجة أوضاع القضاة

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، في حضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، ​مجلس القضاء الأعلى​ برئاسة القاضي ​سهيل عبود​، في السراي الحكومي.

وتناول البحث معاناة السّلطة القضائيّة وسبل معالجة أوضاع القضاة وتحسينها، ليتمكّنوا من ممارسة واجباتهم على أكمل وجه، خاصّةً على أبواب السّنة القضائيّة الجديدة وإعادة تحريك عمل القضاء.

واستقبل ميقاتي المدير العام لوكالة “​الأنروا​” في لبنان ​كلاوديو كوردوني​، في زيارة وداعيّة.

وذكر كوردوني أنّ “هذه الزّيارة هي آخر زيارة لي قبل مغادرتي لبنان، جئت لشكر حكومة لبنان على حسن الضّيافة، وأتمنّى الأفضل للشعب اللبناني، كما أتمنّى أيضًا تحسن أوضاع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان”.

كما التقى سفير إيرلندا شون أوريغان، في زيارة وداعيّة، بالإضافة إلى النّائب ​ياسين ياسين​، والنّائبة السّابقة ​بهية الحريري​.

واجتمع مع وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعنال ​عبدالله بو حبيب​.