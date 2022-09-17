ميقاتي بحث هموم البقاعيين مع ياسين والجراح

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين ورئيس بلدية المرج منوِر الجرّاج، حيث جرى عرض لهموم البقاعيين في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والمعيشية خصوصا على مستوى تأمين الماء والكهرباء.

وبحث ياسين والجراح مع الرئيس ميقاتي، موضوع محطة شمسين وسبل تغذيتها بالكهرباء والوعود التي تلقّياها من دون ترجمة فعلية لهذه الوعود، الامر الذي فاقم حالة انقطاع المياه لدى شريحة كبيرة من البقاعيين.

واعرب ميقاتي عن تعاطفه ومحبته الخاصة لأهل البقاع، وأجرى اتصالا بمدير عام كهرباء لبنان كمال حايك، حضّه فيه على ضرورة تغذية محطة شمسين بالكهرباء على مدار 24 ساعة كي يتسنى لمصلحة مياه البقاع توزيع المياه لكل البلدات المستفيدة من المحطة.

وأبدى ميقاتي انزعاجه من موضوع تراكم النفايات في البقاع الغربي وإقفال المكب الامر الذي يضع البيئة الزراعية في سهل البقاع عِرضَةً للتلوّث إضافة إلى المياه الملوّثة تلقائياً من نهر الليطاني.

ولمس ياسين والجرّاح تعاطفاً كاملاً من الرئيس ميقاتي وحرصا على معالجة مطالبهما في الجلسة ذاتها كما أكّد لهما بان باب مكتبه مفتوح في أي لحظة وعندَ أي مشكلة ونقل من خلالهما تحياته وتقديره للبقاع وأهله.