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ميقاتي بعد لقائه عون: في الزيارة المقبلة لن أغادر بعبدا حتى تتألّف الحكومة

منذ 34 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي.. المصدر: رويترز

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غادر رئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” قصر بعبدا، من دون الادلاء بتصريح مباشر، انما قال أثناء توجهه الى سيارته: “الاجتماع كان نصف ساعة وليس دقائق، وبعد عودتي من الخارج سأزور فخامة الرئيس، ولن أغادر القصر حتى تتألف الحكومة”.

وأفادت قناة “الجديد” بأن محور لقاء رئيس الجمهورية “ميشال عون” والرئيس المكلف تشكيل الحكومة “نجيب ميقاتي” الأساسي كان استئذان ميقاتي من عون السفر إلى بريطانيا والمشاركة في مراسم دفن الملكة اليزابيث، بالاضافة إلى مشاركة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقال الرئيس ميقاتي ممازحاً الصحافيين لدى خروجه من اللقاء: “استمر اللقاء نصف ساعة والمرة الجاي بيستمر أكتر لو بدي ضل نايم هون لشكّل حكومة”.

وكان ميقاتي قد زار عون صباح اليوم في لقاء دام زهاء النصف ساعة.

وكانت صحيفة “نداء الوطن” قد نقلت عن مصادر واسعة الاطلاع أنّ لقاء بعبدا اليوم سيتركز على مقاربة الموقف اللبناني الرسمي حيال طرح “خط العوّامات” الذي نقله الوسيط الأميركي “آموس هوكشتاين” لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، بالإضافة إلى التنسيق بشأن مواقف لبنان من القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن تناول مستجدات الملف الحكومي “بعدما صارت كل الأوراق مكشوفة” في ظل تصاعد وتيرة التراشق الإعلامي بين عون وميقاتي خلال الأيام الأخيرة.

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