ميقاتي بين دار الفتوى وعين التينة.. ماذا عن موعد جلسة مجلس الوزراء؟

أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أنّه تطرق خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، إلى الموضوعات التي سيتمّ طرحها خلال جلسة مجلس الوزراء المنوي عقدها مطلع الأسبوع المقبل.

كما أوضح ميقاتي أنّه شرح لبري الأوضاع الماليّة الصعبة في البلاد، مشددًا على أنّ الظروف تقتضي عمليّة طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، ومشيرًا إلى ضرورة إقرار القوانين الإصلاحيّة الموجودة في أدراج مجلس النواب في أسرع وقت ممكن.

ميقاتي شدد على أنّ انتخاب رئيس للجمهورية ضروريّ وهو الحلّ، لافتًا إلى أنّ المواطن هو من يدفع الثمن، والطبقة السياسيّة هي المسؤولة عمّا يحصل.

وكان ميقاتي قد زار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف، حيث قال بعد اللقاء: “زرت دار الفتوى لمعايدة صاحب السماحة وأصحاب الفضيلة بهذا الشهر المبارك الذي نأمل بأن يكون شهر خير ويمن وبركة على اللبنانيين جميعا وعلى المسلمين خصوصًا”.

وأضاف: “تحدثنا خلال هذا اللقاء عن المواضيع العامة وشؤون الطائفة، ويوجد بعض الأفكار للقيام بلقاء في هذا الدار الكريم لأركان الطائفة والمجلس الشرعي. كما تحدثنا أيضًا عن المواضيع التي تهم المواطن بشكل خاص، ونحن نعلم ونعي تمامًا الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به كل لبنان”.

وقال: “شرحت بإسهاب الواقع الذي نحن فيه، فنحن كحكومة نقوم بواجبنا كاملًا، وقد أرسلنا كل مشاريع القوانين الى المجلس النيابي لإقرارها من أجل أن يكون ذلك بداية ورشة عملية وإصلاحات كبيرة على صعيد الدولة اللبنانية من أجل إعادة الحركة الاقتصادية الناشطة لكي نستطيع إنقاذ ما نتمكن من انقاذه رغم هذه الظروف الصعبة”.