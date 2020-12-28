ميقاتي: تصرف عون يوحي وكأنه لا يزال رئيساً للتيار الوطني الحر

استغرب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أنه “بعد 14 اجتماعاً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يتم التوصل الى اتفاق على الحكومة العتيدة لا بل دخلت الكيدية والبيانات الاتهامية والاعتبارات الشخصية عاملاً معرقلاً إضافياً”.

وأشار ميقاتي في حديث لقناة الـ”LBCI” إلى أنّ “تصرف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوحي وكأنه جزء من فريق سياسي وليس حَكَما أو كأنه لا يزال رئيساً للتيار الوطني الحر”، مضيفا أنه “على الرئيس عون أن يقتنع أنه ليس شريكاً في السلطة التنفيذية بل فوق كل السلطات”.

ولفت إلى أنّ “هناك يد تعرقل تشكيل الحكومة ولا عدالة في السياسة”، واضاف “من المؤسف أن الغطاء العربي للبنان مجمّد منذ فترة وهذا أمر محزن”.