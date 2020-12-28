استمع لاذاعتنا

ميقاتي: تصرف عون يوحي وكأنه لا يزال رئيساً للتيار الوطني الحر

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2020 10:41 مساءً
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

استغرب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أنه “بعد 14 اجتماعاً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يتم التوصل الى اتفاق على الحكومة العتيدة لا بل دخلت الكيدية والبيانات الاتهامية والاعتبارات الشخصية عاملاً معرقلاً إضافياً”.

وأشار ميقاتي في حديث لقناة الـ”LBCI” إلى أنّ “تصرف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوحي وكأنه جزء من فريق سياسي وليس حَكَما أو كأنه لا يزال رئيساً للتيار الوطني الحر”، مضيفا أنه “على الرئيس عون أن يقتنع أنه ليس شريكاً في السلطة التنفيذية بل فوق كل السلطات”.

ولفت إلى أنّ “هناك يد تعرقل تشكيل الحكومة ولا عدالة في السياسة”، واضاف “من المؤسف أن الغطاء العربي للبنان مجمّد منذ فترة وهذا أمر محزن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    محمد فهمي
    فهمي: جريمة جو بجاني منظمة
    الجيش اللبناني
    الجيش: زورقان معاديان خرقا المياه الاقليمية
    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    مستشفى الحريري: 535 فحصا و35 حالة حرجة وحالة وفاة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شمس اصطناعية
    حرارتها 100 مليون درجة … كوريا تصنع شمسا اصطناعية
    كورونا
    نصائح في حال إصابة أحد أفراد الأسرة بكورونا
    قد يكون كورونا قادراً على إصابة الدماغ
    المتعافون من فيروس كورونا يكشفون عن عواقب “غير عادية” بعد الشفاء