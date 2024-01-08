الأثنين 26 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 8 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: تصلنا "رسائل تدميريّة".. وقرار الحرب بيد "إسرائيل"

منذ 53 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيكون في بيروت هذا الأسبوع”، مشددًا على “قرار السلم بيد الحكومة اللبنانية أما قرار الحرب فبيد إسرائيل”.

وأضاف خلال حديث لقناة الحرة أنّ “الموفدين الغربيين يوصلون إلينا رسائل تدميرية”، مشيرًا إلى أننا “تلقينا عرضًا بالانسحاب إلى شمال الليطاني، لكننا نشدد على الحل الشامل، ومن ضمنه حل موضوع سلاح حزب الله”.

وعن موضوع رئاسة الأركان، أوضح ميقاتي بأن “هناك توافقًا على الاسم المقترح لرئاسة الأركان، ولكن الأمر يتطلب استطلاع رأي قائد الجيش، وإذا كان وزير الدفاع لديه اقتراح فليتفضل بطرحه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب
    بو حبيب من السراي: لبنان على استعداد لتنفيذ الـ 1701 بحذافيره.. ولكن!
    بنيامين نتنياهو
    نتنياهو: حزب الله يخطئ التقدير كما فعل في حرب 2006
    النائب إبراهيم كنعان
    إبراهيم كنعان: السلفات بلغت لعام 2023 أكثر من "31" ألف مليار ليرة!

    الأكثر قراءة

    قاعدة "ميرون" ‏للمراقبة الجوية
    "لعدم تزويد نصر الله بالنتائج".. تكتمٌ إسرائيلي على استهداف قاعدة "ميرون"!
    مطار رفيق الحريري الدولي
    فيديو.. هجوم سيبراني يخترق مطار رفيق الحريري الدولي ورسالة إلى نصر الله
    الحدود اللبنانية الجنوبية (رويترز)
    عدوان صباحيّ على قرى حدوديّة.. وتحذيرات لأهالي جنوب لبنان!