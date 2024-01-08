ميقاتي: تصلنا "رسائل تدميريّة".. وقرار الحرب بيد "إسرائيل"

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين سيكون في بيروت هذا الأسبوع”، مشددًا على “قرار السلم بيد الحكومة اللبنانية أما قرار الحرب فبيد إسرائيل”.

وأضاف خلال حديث لقناة الحرة أنّ “الموفدين الغربيين يوصلون إلينا رسائل تدميرية”، مشيرًا إلى أننا “تلقينا عرضًا بالانسحاب إلى شمال الليطاني، لكننا نشدد على الحل الشامل، ومن ضمنه حل موضوع سلاح حزب الله”.

وعن موضوع رئاسة الأركان، أوضح ميقاتي بأن “هناك توافقًا على الاسم المقترح لرئاسة الأركان، ولكن الأمر يتطلب استطلاع رأي قائد الجيش، وإذا كان وزير الدفاع لديه اقتراح فليتفضل بطرحه”.