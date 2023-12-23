السبت 10 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 23 ديسمبر 2023 |
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ميقاتي تفقد الأضرار في منطقة الكرنتينا ومجرى نهر بيروت.. "سنلاحق إدارياً وقضائياً"

منذ 9 دقائق
ريش الحكومة نجيب ميقاتي خلال تفقده أعمال فتح الطرق

ريش الحكومة نجيب ميقاتي خلال تفقده أعمال فتح الطرق

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تفقّد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم اعمال فتح الطرق التي اقفلتها السيول والاتربة بفعل العاصفة المناخية القوية التي يشهدها لبنان، لا سيما في منطقة الكرنتينا ومجرى نهر بيروت.

رافق رئيس الحكومة في الجولة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الذي شرح له الأسباب التي أدت الى فيضان نهر بيروت والمعالجات الطارئة التي اتخذت والإجراءات التي سوف تستكمل بعد انحسار العاصفة منعا لتجددها.

وفي خلال الجولة أكد رئيس الحكومة ان ما حصل سيكون محور ملاحقة إدارية وقضائية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين.

وجدد توجيه التحية الى عناصر الدفاع المدني واطفائية بيروت على الجهود التي بذلوها من أجل انقاذ المواطنين الذين حاصرتهم السيول وفتح الطرق وعلى عمليات الإنقاذ الطارئة التي قاموا بها .

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