الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي تلقى دعوة رسمية لزيارة تركيا: نقدر لأنقرة اهتمامها الدائم بلبنان

16 - نوفمبر - 2021

نجيب ميقاتي خلال استقبال وزير الخارجية التركي

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي متانة العلاقات اللبنانية – التركية، وشدد خلال إستقباله وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو على “أن ما بين لبنان وتركيا علاقات تاريخية وطيدة، ونحن نقدر لتركيا اهتمامها الدائم بلبنان ودعمها له على المستويات كافة”.

وأبدى اوغلو سروره للقاء الرئيس ميقاتي، ووجه له دعوة رسمية لزيارة تركيا قريبا للبحث في مجالات التعاون. وأبدى اهتمام تركيا بدعم القطاع الصحي في لبنان سيما المستشفيات الحكومية، وتزويدها بالادوية والمستلزمات الطبية، وبتقوية الاستثمارات والتعاون السياحي”.

وكان الرئيس ميقاتي إستقبل وزير الخارجية التركي في حضور الوفد المرافق وسفير تركيا لدى لبنان على باريش أولوسوي. وشارك في جانب من الاجتماع وزير الصحة العامة فراس الأبيض.

    المزيد من أخبار لبنان

    نجاة صليبا
    نجاة عون صليبا تحسم الجدل: ليست مرشحة لرئاسة الجمهورية
    الطقس
    طقس رطب في الأيام المقبلة... ماذا في التفاصيل؟
    النائب ميشال دويهي
    دويهي: إنذار جدي موجه الى الحكومة ومجلس النواب معاً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر من جهاز أمن الدولة
    فيديو "مرعب" يُظهر السوري بشار عبد السعود الذي قتله عناصر أمن الدولة
    شاطئ في أنطاليا
    سائحة تتعرّض لهجوم على أحد شواطئ تركيا والمعتدي غير متوقَّع!
    المغني الراحل جورج الراسي
    الدفاع المدني يصدر بيانًا توضيحيًا بشأن حادث وفاة جورج الراسي.. ماذا جاء فيه؟