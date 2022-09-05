الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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ميقاتي تلقى دعوة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

منذ 33 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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استقبل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في السرايا، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.

وسلم المفتي قبلان الرئيس ميقاتي دعوة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وعائلة الإمام الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، لحضور الاحتفال التأبيني الذي يقام في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الشيخ عبد الامير قبلان، يوم الأربعاء 7 أيلول الحالي الساعة الخامسة عصرا، في قاعة الوحدة الوطنية، في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، على طريق المطار.

واعتبر المفتي قبلان ردا على سؤال أن “معنى هذه المناسبة وطني وهي للجمع وليست للتفرقة”.

واستقبل الرئيس ميقاتي الوزيرة السابقة زينة عكر.

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