الأحد 12 محرم 1445 ﻫ - 30 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: توقيت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة مشبوه.. على الجيش والقوى الأمنية ضبط الوضع

منذ ساعة واحدة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “إن توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة، في الظرف الإقليمي والدولي الراهن مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين، كما أن تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقا لها”.

أضاف: إن هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة أسباب، أولها انها تكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا امر مرفوض بالمطلق ويتطلب قرارا صارما من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة، أيضا فان هذه الاشتباكات تشكل ضربة في صميم القضية الفلسطينية التي سقط من أجلها الاف الشهداء وقدم لأجلها الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام في الوطن والشتات”.

وتابع” إننا نطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الأمني وتسليم العابثين بالأمن الى السلطات اللبنانية، وهذه هو المدخل الطبيعي لإعادة بسط الامن والاستقرار داخل المخيم وفي محيطه، كما في سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان، كما نطلب من الجيش والأجهزة الأمنية ضبط الوضع في المخيم لما فيه مصلحة لبنان واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء .

وختم” ان الحكومة جاهدة لتحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عبر إقرار الاستراتيجية الوطنية للاجئين الفلسطينيين، إلا أنه على كافة الجهات الفلسطينية المعنية ان تنهي ظاهرة الاشتباكات المتكررة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    البابا فرنسيس
    بابا الفاتيكان: آمل أن تجد أزمة لبنان المعقدة حلّاً يليق بتاريخ الشعب اللبناني
    مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي
    المفتي دريان رعى مجلس النور في البقاع
    مستشفى صيدا الحكومي
    وزارة الصحة تُخلي المرضى من مستشفى صيدا

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
    بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
    من رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986
    سلسلة طويلة من الأسرار.. ذوبان جليد الألب يفكّ لغزًا عمره قرابة 4 عقود
    أحمد ماضي
    أحمد ماضي: فضل شاكر مظلوم.. وهذه هي الفنانة الأولى في العالم العربي!