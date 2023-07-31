ميقاتي خلال الجلسة: هناك مشروع قانون يجيز للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان

أشار رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء، محيياً الجيش اللبناني في عيده، ثم تطرق الى الوضع في مخيم عين الحلوة، وأشار بعد ذلك إلى موضوع انتقال حاكمية مصرف لبنان غدا.

وأبلغ ميقاتي بعد ذلك الوزراء بأن هناك “مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان سيتم توزيعه عليهم تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة متوقعة في وقت قريب جدا”. كما تم توزيع كتاب من نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في الإطار ذاته.

وأشار الرئيس ميقاتي الى ان “وزير المهجرين عصام شرف الدين أعد تقريرا بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين، ستتم مناقشته أيضا في وقت قريب جدا حسما للجدل واللغط”.

ومن المتوقع ان تبدأ الحكومة بمناقشة بنود الموازنة.