الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي خلال الجلسة: هناك مشروع قانون يجيز للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان

منذ 17 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بداية جلسة مجلس الوزراء، محيياً الجيش اللبناني في عيده، ثم تطرق الى الوضع في مخيم عين الحلوة، وأشار بعد ذلك إلى موضوع انتقال حاكمية مصرف لبنان غدا.

وأبلغ ميقاتي بعد ذلك الوزراء بأن هناك “مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان سيتم توزيعه عليهم تمهيدا لمناقشته في جلسة مقبلة متوقعة في وقت قريب جدا”. كما تم توزيع كتاب من نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي في الإطار ذاته.

وأشار الرئيس ميقاتي الى ان “وزير المهجرين عصام شرف الدين أعد تقريرا بالملف المكلف به المتعلق بالنازحين، ستتم مناقشته أيضا في وقت قريب جدا حسما للجدل واللغط”.

ومن المتوقع ان تبدأ الحكومة بمناقشة بنود الموازنة.

    المزيد من أخبار لبنان

    نادي سلامة
    نجل رياض سلامة يتوعد: سأقاضي كل مزور حقائق ومشوه لصورة العائلة
    النائب البزري ومفتي صيدا يبحثان تداعيات أحداث عين الحلوة
    كتلة "تجدد"
    "تجدد": نرفض وجود السلاح غير الشرعي داخل المخيمات وخارجها

    الأكثر قراءة

    الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
    بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
    فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
    "معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
    مخيم عين الحلوة
    توتر في عين الحلوة.. الاشتباكات توقع قتيلاً وستة جرحى بينهم أطفال