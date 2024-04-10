ميقاتي: رهاننا الأول والأخير على حكمة اللبنانيين لإنقاذ وطننا

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:

أدان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاعتداء الذي استهدف مكتب منفذيّة زحلة في الحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا في البقاع ورفع علم “القوات اللبنانية” عليه.

وأجرى لهذه الغاية اتصالات بقادة الأجهزة الأمنية للإسراع في كشف ملابسات الحادث وتوقيف الفاعلين.

كما جرى اتصال بين الرئيس ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، تمنى خلاله دولته ضبط الانفعالات في هذه اللحظة الدقيقة من تاريخ الوطن. وقد شجب جعجع هذا الحادث نافيا أي علاقة لـ”القوات”به.

وشدد على ضرورة أن تعي القيادات اللبنانية كافة خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، وضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج الخلافات والانقسامات، وأن يتم التعاطي بحكمة مع الواقع القائم.

وإعتبر الرئيس ميقاتي أن الوضع القائم لا يحتمل إحياء خلافات سياسية وانقسامات حزبية ليس اوانها، ولا تؤدي الا الى مزيد من التوترات، ما يتطلب عدم السماح للمتربصين شرا بالبلد ومفتعلي الفتن بتحقيق مآربهم.

وختم دولته: يبقى رهاننا الأول والأخير على حكمة اللبنانيين لإنقاذ وطننا”.