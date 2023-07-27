ميقاتي: سنرفض استقالة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أن الحل السياسي في البلاد يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية.

وفيما يخص حاكمية المصرف المركزي مع اقتراب نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في ظل الشغور الرئاسي، أشار ميقاتي في حديث مع تلفزيون “العربي” إلى أن “الحل الأمثل هو تعيين حاكم للمصرف المركزي، لكن لن أسمح أن يشكل التعيين شرخًا في المجتمع اللبناني”.

وتنتهي ولاية سلامة (72 عامًا) يوم الإثنين المقبل بعد 30 عامًا قضاها في المنصب، في ظل اقتصاد منهار وفي وقت يواجه فيه تهمًا ينفيها باختلاس أموال عامة.

وعادة ما يعيّن رئيس البلاد حاكم مصرف لبنان المركزي، لكن البرلمان لم ينتخب حتى الآن خليفة للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت فترة رئاسته في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب وكالة “رويترز”، قاد ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري جهودًا لتعيين حاكم جديد، غير أن حزب الله وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر رفضا هذه الخطوات، وقالا إن حكومة تصريف الأعمال ليس لها الحق في اتخاذ هذه الخطوة.

وقد أخفق مجلس الوزراء اللبناني اليوم في الاجتماع للاتفاق على اختيار خليفة لسلامة، مما يعني أن البنك قد يصبح بلا قيادة اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل.

“سنرفض استقالة نائب الحاكم”

وفي حديثه لـ”العربي”، نفى ميقاتي أن يكون قد بحث أي إمكانية للتمديد لرياض سلامة بعد الاتفاق مع صندوق النقد”. وقال إنه يتفهم أنه ليس مرحبًا بتعيين حاكم لمصرف لبنان بغياب رئيس للجمهورية.

وذكر أنه “لم تتأكد بعد استقالة نواب حاكم مصرف لبنان”، مؤكدًا الاتجاه لرفض استقالة النائب الأول لحاكم مصرف لبنان إذا قدمها. وأضاف أن “عليه أن يقوم بواجبه”.

وبموجب قانون النقد والتسليف اللبناني، يتولى أول نائب من بين أربعة نواب لحاكم المصرف المنصب حال شغوره. لكن الأربعة هددوا بالاستقالة إذا لم يُعين خليفة لسلامة، قائلين إن الأزمة تتطلب حاكمًا يتولى القيادة.

من ناحية أخرى، أشار ميقاتي إلى أنه تم الاتفاق على لجم كل إنفاق غير مجدٍ في ميزانية الدولة اللبنانية.