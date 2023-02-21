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ميقاتي: سينخفض الدولار عشرات آلاف الليرات في هذه الحالة فقط!

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 22 - فبراير - 2023 3:15 صباحًا
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنّ “كل ودائع اللبنانيين الموجودة في المصارف قبل 17 تشرين الأول 2019 ستعود كاملة إلى أصحابها”.

وأوضح في حديث لبرنامج “الرئيس” عبر قناة “الجديد” أنّ “عملية إعادة الودائع فوق الـ100 ألف دولار ستكون عبر صندوق “إعادة الودائع” وهناك آلية نجري العمل عليها لهذا الحلّ وأؤكد أن كل الودائع تحت الـ100 ألف دولار ستعود لأصحابها مباشرة”.

إلى ذلك، أعلن ميقاتي أنّه يسعى مع حاكم مصرف لبنان لاتخاذ كافة الإجراءات للجم ارتفاع الدّولار، لافتاً إلى أنّ “المجلس المركزي للمصرف سيعقد اجتماعاً يوم غدٍ للبحث بآليات تضبط السعر”.

وأشار ميقاتي إلى أنّ “سعر الدولار سيهبطُ عشرات الآلاف عند انتظام الحياة الدستوريّة وانتخاب رئيس للجمهورية”.

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