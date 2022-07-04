الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
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ميقاتي: طالما نعمل بصدق وانتماء ووطنية فسيكون الخلاص قريباً

منذ 8 دقائق
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في دار المطرانية.
وشارك في اللقاء مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وتم البحث في الاوضاع الراهنة.

بعد اللقاء أعلن الرئيس ميقاتي: “تشرفت بلقاء صاحب السيادة المطران الياس عودة، ومن الطبيعي عندما نلتقي أن نتحدث عن الأوضاع الراهنة المشاورات، وتشاورت معه في كل الأمور.
بداية نقل صاحب السيادة هواجس الناس وآلامهم خصوصاً في المواضيع الاستسفائية، التربوية، والمعيشية، وقال إنه يتحسس بها يومياً، اضافة الى موضوع مدخرات المواطنين اللبنانيين في المصارف. شرحت بإسهاب كل هذه المواضيع، وأعتقد انه كان مطمئناً لأنه بارك كل الأعمال.

وقال: “طالما نعمل بصدق وانتماء ووطنية فباذن الله سيكون الخلاص قريباً”.

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