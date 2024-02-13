ميقاتي: فلتكن عودة الجميع إلى طاولة مجلس الوزراء من دون تشنجات

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال إطلاق “الخطة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية في لبنان” من السراي الحكومي: “في خضم التطوّرات التي نعيشها وأخطرها ما يحصل في جنوب لبنان من انتهاكات صارخة لسيادة البلد وعدوان على أهله وأرضه، يجد البعض الفرصة متاحة له ليفتعل سجالات عقيمة تأخذ البلاد الى متاهات في غنى عنها، لا سيما عبر اتهامنا اتهامات باطلة. وفي هذا المجال أعود وأكرّر أن من يقصي نفسه ويغيّب حضوره لا يمكن له أن يحمّل المسؤولية لمن يقوم بتسيير شؤون الوطن والعباد.

وفي حضور معالي الوزراء اليوم ومعظمهم هنا، أكرّر دعوة الجميع الى العودة للتعاون كما حصل اليوم في هذه الاستراتيجية لما فيه رفاهية المواطن”.

وأضاف: “فلتكن المرحلة المقبلة للتعاون بعيداً من السلبية المطلقة وعودة الجميع إلى طاولة مجلس الوزراء من دون تشنجات أو حملات ولتطرح كل المواضيع للنقاش العلمي الهادئ بعيداً من الحملات السياسية والمواقف التي لا تفيد وملّها الناس لكثرة تردادها بطلانا وزورا”.