الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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ميقاتي في قطر.. إجتماعٌ وخلوة

منذ 18 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الديوان الأميري، في حضور رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

وتم خلال اللقاء عرض لآخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وسبل تعزيزها وتطويرها.

بعد ذلك، عقد ميقاتي اجتماعا مع رئيس الحكومة القطرية وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في حضور القائمة بأعمال سفارة لبنان لدى دولة قطر السفيرة فرح بري.

بعد ذلك عقدت خلوة بين ميقاتي والشيخ محمد بن عبد الرحمن.

وكان ميقاتي قد وصل إلى قطر صباحا واستقبله في المطار وزير الدولة في وزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي والقائمة بأعمال سفارة لبنان في قطر.

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