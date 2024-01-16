الثلاثاء 4 رجب 1445 ﻫ - 16 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: قرار الحرب جاء من "حزب الله".. ونُحضّر لاستقرار طويل المدى في الجنوب

منذ 12 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى أنّنا “ندعو لتهدئة واستقرار طويل المدى على الحدود مع إسرائيل”.

وأضاف خلال حديث لقناة الحدث: “بدأنا التحضير لاستقرار طويل المدى في الجنوب”، مشددًا على أن لبنان يجب أن يكون بعيدًا عن أيّ صراع.

وشدّد ميقاتي على أن “قرار السلم بيد الدولة اللبنانية والحرب خسارة للجميع”، لافتًا إلى أنّ “قرار الحرب جاء من حزب الله وهو يرد على الاستفزازات الإسرائيلية”.

ولفت ميقاتي إلى أن لبنان لا يستطيع أن يتحمل تبعات الحرب الآن، مؤكدًا على أن “لا رابط بين ما يحدث في الجنوب وانتخابات رئيس الجمهورية”.

وشدّد ميقاتي على أننا “نسعى لتجنيب لبنان الحرب وما يترتب عليها من آثار”.

كان ميقاتي قد باشر بعد ظهر اليوم عقد سلسلة لقاءات خلال مشاركته في أعمال “المنتدى الاقتصادي العالمي” في دافوس في سويسرا.

وفي هذا السياق، اجتمع مع رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وتم البحث في الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية والمنطقة وانعكاسها على لبنان.

كما تطرق البحث إلى عمل “اللجنة الخماسية العربية والدولية” للمساعدة في دفع عملية انتخاب رئيس جديد للبنان قدمًا إلى الأمام.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
    "أعمال الخماسية" وأوضاع الجنوب بين ميقاتي ورئيس وزراء قطر
    الشتاء
    بعد المنخفض الجوي.. هل يشهد لبنان عاصفة ثلجيّة شديدة الأسبوع المقبل؟
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: "المركزي" يدرس توحيد سعر الصرف.. ولا "إجحاف" بحقّ صغار المودعين

    الأكثر قراءة

    صورة من الفيديو
    فيديو جديد لحزب الله.. "يا هلا ومرحب"
    عناصر من القوات المسلحة المصرية
    اشتباكات مسلحة وإصابات.. ماذا يجري على الحدود بين مصر وإسرائيل؟
    مقتل الرهينتين الإسرائيليتين يوسي شرعابي وإيتاي سفيرسكي
    غزة تحت النار
    بالفيديو.. حماس تبث تسجيلاً مصوراً تظهر فيه جثتا رهينتين إسرائيليتين