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ميقاتي لأمين سرّ الفاتيكان: لأهمية مساعدة لبنان لإتمام انتخابات الرئاسة

منذ 43 ثانية
محادثات بين ميقاتي وأمين سرّ الفاتيكان

محادثات بين ميقاتي وأمين سرّ الفاتيكان

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عقب اجتماعه مع البابا فرنسيس، أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي محادثات مع أمين سرّ الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، ووزير الخارجية الكاردينال بول غلاغير، في حضور السفير اللبناني لدى الفاتيكان فريد الخازن، والمستشار الديبلوماسي لميقاتي السفير بطرس عساكر.

وجرى خلال الاجتماع عرض للوضع اللبناني من جوانبه كافة، حيث شدد رئيس الحكومة على “أهمية مساعدة الفاتيكان لدى المجتمع الدولي لإتمام انتخابات رئاسة الجمهورية”.

بدوره، أكد الكاردينال بارولين “الاستعداد لدعم لبنان في المجالات كافة”.

وكان البابا فرنسيس قد جدد أمام ميقاتي “إيمانه الراسخ بالرسالة التي يؤديها لبنان من خلال التعددية الثقافية والدينية التي تميزه وتجعله فريدا في المنطقة”. وشدد خلال على “ضرورة التكاتف بين المسؤولين اللبنانيين للخروج من الازمات التي يواجهها لبنان وانتخاب رئيس جديد للبلاد”.

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