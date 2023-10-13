ميقاتي: لا ضمانات بشأن الجنوب.. وعلى إسرائيل وقف استفزازها لحزب الله

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمسُّك لبنان بالقرار 1701، مشيرًا إلى أنه يسعى من موقعه لعدم انجرار البلد إلى حرب مع العدو الإسرائيلي وسط التصعيد في غزة، وقال: “أقوم بواجبي كاملًا في هذا الإطار، ومختلف الدول تتعاون على تثبيت الاستقرار والسلم في لبنان والمساعي تصبُّ في هذا الاتجاه”.

ميقاتي وخلال حديثٍ عبر قناة “الجديد”، أضاف: “كان لدي أسبوع حافلٌ بالاتصالات مع عدد من رؤساء الدول وقادة العالم، وكان هناك إجماعٌ على أن نسعى كحكومة مع كل الفعاليات من أجل إبقاء لبنان بعيدًا عن أي حرب”.

إلى ذلك، استنكر ميقاتي استهداف إسرائيل لطواقم الصحافيين في بلدة علما الشعب الجنوبية، وقال: “أقدِّم تعزية من القلب لعائلة الشهيد عصام العبد الله ونتمنى الشفاء العاجل للصحافيين المصابين، ونقول إنّ جرائم الإسرائيليين الشنيعة ليست جديدة ولا تُوصف أبداً لبشاعتها”.

وردًا على سؤال عن اتصالاته مع “حزب الله” بشأن التوتر في الجنوب وما قد تؤول إليه الأمور، لفت ميقاتي إلى أنّه “لمس عقلانية وواقعية لدى الحزب”، وقال: “الهمّ الأساسي أن يبقى الاستقرارُ في لبنان، لكنني لم أحصل على أيّ ضمانة من أحد بشأن تطورات الأمور لأنّ الظروف متغيرة، وعلى إسرائيل أن تتوقف عن استفزاز حزب الله، كما أن لبنان لا يريد الذهاب إلى حرب، لأن القاصي والداني يعرف ما يمرّ به بلدنا من ظروف صعبة”.

ووصف ميقاتي ما يجري في غزة بـ”دوامة عنف”، مشددًا على أولوية وقف إطلاق النار في القطاع، وقال: “هناك محاولات لانعقاد مجلس الأمن من أجل إصدار قرارٍ بوقف الحرب في غزة، والأمم المتحدة التي يجب أن تكون حضنًا لكل ضعيف عاجزة أن اتخاذ ذاك القرار، وأي تأخير في ذلك قد يقودنا إلى أمورٍ خطيرة”.

وأضاف: “من المبكر تماماً الحديث عما ستصلُ إليه مفاوضات السلام والأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزّة أقله من أجل الظروف الإنسانية، وفي لبنان متمسكون بمبادرة السلام التي انبثقت عن القمة العربية في بيروت عام 2002 ونحنُ مع حل عادل للفلسطينيين ومع حق العودة”.

أمّا حول عدم وجود غاز في البلوك رقم 9، فقال ميقاتي: “أول من أمس زارني وفدٌ من شركة “توتال” وأبلغني أن هناك مؤشرات سلبية بشأن استخراج الغاز في البلوك المذكور، ولكن القرار النهائي سيتخذ من قبل الشركات المختصة خلال أيام”.