ميقاتي: لبنان دفع الثمن غاليًا.. وملتزمون بحماية أمن الدول الشقيقة

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “أنّ علاقات لبنان مع الكثير من الدول، لا سيما منها دول مجلس التعاون الخليجي، تعرّضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز، بسبب إساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غاليًا، ولن نسمح بتكرارها”.

وجدد تأكيد “الالتزام بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة ومنع أي إساءة توجّه إلى الأخوة الذين لم يتركوا لبنان يومًا، أو تصدير الممنوعات إليهم والإساءة إلى مجتمعاتهم، وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية”.

وكان رئيس الحكومة يتحدث خلال ترؤسه طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان من خلال برنامج الرقابة على الحاويات، وفي إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافىء.

الاجتماع عقد في السرايا الحكومية بتنظيم من الحكومة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.