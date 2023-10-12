الخميس 27 ربيع الأول 1445 ﻫ - 12 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: لبنان في عين العاصفة.. ونشدد على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار

منذ ساعة واحدة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أنّ “أسباب المعركة في غزة معروفة وهي غياب الحل العادل للقضية الفلسطيني، والتعدي المتكرر على المقدسات الإسلامية والمسيحية أجج المشاعر، ونحن جميعًا معنيون بما يجري هناك ولا يمكن أن نكون إلا إلى جانب الحق والعدالة”، معلنًا أنّ “مجلس الوزراء يدين بشدّة الأفعال الجرمية الذي يقترفها العدو الصهيوني في غزة ونؤكد التضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله”.

وأشار ميقاتي إلى أنّ لبنان يشدد في هذه المرحلة على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار، مع التأكيد أن قضية فلسطين هي قضية عادلة ويجب أن يؤمن بها كل انسان يؤمن بالحق”.

ورأى أنّ “لبنان في عين العاصفة فما يجري على حدودنا الجنوبية يثير لدينا القلق العميق والاستنكار لأن مجمل الحوادث التي تجري على طول الخط الأزرق نتيجة للاستفزازات الإسرائيلية والخرق الإسرائيلي الدائم للقرار 1701”.

وأعلن أنّ “وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب سيزور سوريا في 23 الحالي مع الوفد المرافق، ونأمل أن يتفهم كل الافرقاء الوضع الدقيق الذي يمر به لبنان والمقاطعة لا تجدي نفعًا”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مخابرات الجيش
    مخابرات الجيش توقف مطلوبين في "صحراء الشويفات وحي السلم"
    الدكتور فراس أبيض
    وزير الصحة يعلن رفع الجهوزية الصحية تحسباً لأي طارئ في جنوب لبنان
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي وضع الوزراء بتفاصيل اتصالاته حول تطورات الحدود الجنوبية

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    دعوة من حزب الله إلى اللبنانيين.. إليكم التفاصيل
    محمد دحلان
    طوفان الأقصى
    محمد دحلان يفجر مفاجأة كبرى حول إسرائيل
    عناصر من حزب الله
    "حزب الله" يُبلغ الجيش واليونيفيل بإخلاء المواقع فورًا.. وإسرائيل تتوعّد بـ "نتائج قاسية جدًا"