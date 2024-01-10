ميقاتي: لبنان يحترم القرارات الدولية بهدف تحقيق الاستقرار في الجنوب

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيرة خارجية ألمانيا انالينا بيربوك، قبل ظهر اليوم في السرايا، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في غزة وجنوب لبنان.

شارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، سفير ألمانيا في لبنان كورت جورج سيلفريد والوفد الألماني المرافق، ومستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

خلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة الحرص على أفضل العلاقات مع ألمانيا، شاكرًا دعمها للبنان على المستويات كافة. وشدد على “أن لبنان يحترم القرارات الدولية كافة بدءًا باتفاق الهدنة، بهدف تحقيق الاستقرار الدائم جنوب لبنان”. وطالب بدعم الجيش لتمكينه من القيام بمهامه.

وقال ميقاتي: “حان الوقت لإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، وبالتالي البدء بوقف إطلاق النار وإطلاق مسار دولي لحل نهائي وشامل على قاعدة الدولتين”.

أما الوزيرة الألمانية، فشددت على أهمية “تطبيق القرار الدولي الرقم 1701”.

فرونتسكا

واستقبل الرئيس ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي وضعته في أجواء الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل بين الأمين العام للأمم المتحدة وجميع مدراء ومسؤولي البرامج السياسية للأمم المتحدة في العالم.

كما اطلعت فرونتسكا من الرئيس ميقاتي على مضمون رسالته الموجهة إلى الأمين العام والأمم المتحدة في ما خص القرار 1701 والأوضاع في الجنوب.

ريزا

والتقى رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وتم البحث في البرامج الإنمائية وخطة الإنماء للعام 2024، إضافة إلى الملفات الاقتصادية والمعيشية التي تخص المواطنين اللبنانيين، وتثبيت التعاون القائم بين الأمم المتحدة والدولة اللبنانية.

كما التقى الأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ثم سفير لبنان في بريطانيا رامي مرتضى، ومحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.