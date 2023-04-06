ميقاتي: لبنان يرفض أي تصعيد عسكري ينطلق من أراضيه

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو مساء اليوم الخميس في دارته، فور وصوله الى لبنان في زيارة لتفقد قوات بلاده العاملة في اطار قوات اليونيفيل.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الطارئ في جنوب لبنان.

وشكر رئيس الحكومة إيطاليا على دعمها المستمر للبنان ومساهماتها الفاعلة في تعزيز الاستقرار في الجنوب من خلال قوات اليونيفيل.

وأكد ميقاتي على “إدانة لبنان وشجبه عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان”، مشددا على أن الجيش وقوات اليونيفيل يكثفان تحقيقاتهما لكشف ملابسات العملية وتوقيف الفاعلين.

مشيراً إلى أن لبنان يرفض مطلقا أي تصعيد عسكري ينطلق من ارضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم.

وجدد ميقاتي التأكيد على التزام لبنان القرار الاممي 1701، والتنسيق الوطيد بين الجيش واليونيفيل.

وأبلغ الرئيس ميقاتي الوزير الإيطالي أن “كل القوى الفاعلة في الجنوب أبلغت الحكومة ادانتها هذه العملية وشجبها لاي تصعيد، لا سيما في هذا الظرف الدقيق”.

وتمنى رئيس الحكومة على الوزير الإيطالي الضغط على إسرائيل لوقف أي عمليات تؤدي الى مزيد من التوتر في الجنوب.

بدوره جدد الوزير الإيطالي دعم بلاده للبنان واستعدادها للمساعدة في حل الازمة السياسية التي يمر بها.