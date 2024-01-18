ميقاتي: لبنان يقف الى جانب العراق ضد القصف الإيراني

عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب لنتائج الاتصالات التي اجراها في دافوس مع عدد من قادة الدول الأجنبية والدولية ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، حيث شرح رئيس الحكومة الأوضاع في جنوب لبنان في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه إضافة الى المطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي على غزة.

وتطرق البحث بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية الى نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد أمس والبيان الصادر عن الاجتماع.

وأكد ميقاتي، “الوقوف المطلق الى جانب أي دولة عربية ضد أي اعتداء تتعرض له”.

وقال: “نحن نقف الى جانب العراق ضد القصف الإيراني الذي تعرض له إقليم كردستان العراق”.

واستقبل ميقاتي سفيرة كندا قي لبنان ستيفاني ماكولم التي أعلنت بعد اللقاء: تمنيت للرئيس ميقاتي سنة سعيدة، وتحدثنا عن مواضيع الساعة ومن بينها وقف التصعيد، والا نشهد تصاعدا للحرب، الاستحقاق الرئاسي والأوضاع الاقتصادية في لبنان.

واستقبل ميقاتي سفير الصين قي لبنان تشيان منجيان في حضور رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر.

وقال منجيان بعد اللقاء: “تشرفت اليوم بزيارة دولة الرئيس ميقاتي واخبرته بأن الحكومة الصينية وافقت على تقديم هبة جديدة للبنان لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لمراكز أوجيرو”.

أضاف، “نهتم ونعتز بعلاقتنا الثنائية مع لبنان، وسندرس في المستقبل المزيد من المشاريع التي يمكن أن ننفذها في لبنان”، وقال: “إن قيمة هذه الهبة لا تزال قيد الدرس”.

واعلن رئيس مجلس الإنماء والاعمار نبيل الجسر أن “هذا المشروع يؤمن تغطية كامل الطاقة الشمسية لنحو352 مركزا لـ” أوجيرو”, وهي تقريبا أكثر من نصف محطات أوجيرو في لبنان. ونحن نتحاور مع الجانب الصيني من أجل المراحل التالية، لتكملة المشاريع مع أوجيرو، والقيام بمشاريع جديدة مع الدولة اللبنانية”.

واستقبل ميقاتي وفدًا من “كتلة الاعتدال الوطني” ضم النواب: وجيه البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية، واحمد رستم.

وقال سليمان بعد اللقاء: “عرضنا للأوضاع الراهنة، وأكدنا ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لأنه لم يعد في امكان المواطن اللبناني التحمل، كما تطرقنا الى ما خلفته الأمطار من أضرار في عكار، وطلبنا بإجراء مسح لهذه الأضرار وتقديم المساعدات للمزارعين الذين يجب الوقوف الى جانبهم”.

واستقبل ميقاتي قائد الجيش العماد جوزيف عون مع وفد من العائلة شكره على تعزيته بوفاة والدة قائد الجيش.

كما استقبل ميقاتي مستشار الأمن القومي ومدير جهاز المخابرات القبرصية تاسوس تزيونيس.