ميقاتي لقائد "اليونيفيل": لرفع الصوت في الأمم المتحدة رفضًا للانتهاكات الإسرائيلية

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” أرولدو لاثارو قبل ظهر اليوم في السرايا، حيث تم البحث في تطبيق القرار 1701 والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وسجل لبنان اعتراضه لليونيفيل على هذا الموضوع.

وتناول اللقاء أيضًا التحضيرات للتقرير المرتقب صدوره عن مجلس الأمن والذي سيتطرق للخروقات التي تطال القرار 1701.

خلال الاجتماع، جدد رئيس الحكومة إدانته الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية. وطالب بـ “رفع الصوت في الأمم المتحدة رفضًا للانتهاكات الإسرائيلية للخط الأزرق وللقرار 1701”. وجدد “التزام لبنان الدائم بالقرار الأممي ومندرجاته”.

ميقاتي قال إنّ “المطلوب من كل الأطراف تحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام بدورها كاملًا”.

وقد شارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

سفيرة سويسرا

واستقبل الرئيس ميقاتي سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي الأوضاع السائدة على جانبي الخط الأزرق في الجنوب، إضافة إلى تنفيذ القرار رقم 1701.

أمن الدولة

واجتمع الرئيس ميقاتي مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا على رأس وفد من الضباط في المديرية.

سفير لبنان في الجزائر

كما اجتمع مع سفير لبنان في الجزائر محمد حسن وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية الجزائرية وسبل تطويرها.