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ميقاتي للعاملين في القطاع العام: اتخذته الحكومة من اجراءات ليس سوى القليل مما تستحقونه

منذ 9 دقائق
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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حيّا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العمال في عيدهم. وقال: “كل التقدير والمحبة لجميع العمال في هذا اليوم المجيد الذي يجسّد أسمى معاني النضال والكفاح في مسيرة الحياة والعيش الكريم”.

وأضاف: “تحية خاصة في هذه المناسبة أوجهها لجميع العاملين في القطاع العام وأقول لهم: إننا ندرك الظروف الصعبة التي تعيشونها، ونقدر التضحيات التي تبذلونها في سبيل الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها واداراتها، وما اتخذته الحكومة من اجراءات أخيرا ليس سوى القليل مما تستحقونه، ولكن الامكانات التي تعرفونها حتّمت ان تكون التقديمات بأفضل الممكن. وكلنا أمل أنه، بالتعاون معكم وبالتفاهم المتبادل، يمكننا التوصل الى حلول تدريجية أكثر انصافا،تؤمن لكم العيش اللائق، وتعطيكم القليل مما تستحقونه”.

وختم ميقاتي: “دورة الانتاج والعمل عمادها ركيزتان هما الدولة والقطاع الخاص، وباذن الله سيستمر التعاون بين الجانبين وستتوطد أسسه لخير الجميع. كل عيد والجميع بخير”.

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