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ميقاتي لميلوني: آمل ألا يؤثر الاعتداء على اليونيفيل على تصميمكم لدعم لبنان

منذ 42 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا برئيسة وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني، معبّرا عن “تضامنه ازاء الاعتداء الذي تعرضت له قوات اليونيفيل بالامس وادى الى اصابة اربعة جنود ايطاليين”.

وقال رئيس الحكومة لميلوني: “أود أن أعرب عن تضامني العميق مع إيطاليا، وآمل الشفاء العاجل للجنود المصابين. إن ما حدث أمر غير مقبول ومع ذلك، فنحن ملتزمون استكمال التحقيقات وسنطلعك على النتائج فور انتهائها. إن الحكومة اللبنانية تدين هذا الحادث بشدة وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات في المستقبل”.

وأضاف: “آمل ألا يؤثر هذا الحدث المؤسف على تصميمكم على دعم لبنان أو على دوركم الحيوي في مساعدتنا على تحقيق وقف إطلاق النار”.

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