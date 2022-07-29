ميقاتي: لنتعاضد لرسم خارطة طريق تخرجنا من هذا الجحيم

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر” تويتر”:

“في ذكرى الهجرة النبوية المباركة نستذكر قيمة الصبر والتضحية والثبات على المبادئ وأن الأمل هو باب النجاح.

عسى ان تمر هذه الذكرى على لبنان وقد تعاضدنا جميعا لرسم خارطة الطريق التي تخرجنا من هذا الجحيم وتحقق ما يستحقه اللبنانيون من واقع افضل وغد مشرق .كل عام وانتم بخير” .

في ذكرى الهجرة النبوية المباركة نستذكر قيمة الصبر والتضحية والثبات على المبادىء وأن الأمل هو باب النجاح.

عسى ان تمر هذه الذكرى على لبنان وقد تعاضدنا جميعا لرسم خارطة الطريق التي تخرجنا من هذا الجحيم وتحقق ما يستحقه اللبنانيون من واقع افضل وغد مشرق .كل عام وانتم بخير . — Najib Mikati (@Najib_Mikati) July 29, 2022

يشار إلى أن الرئيس ميقاتي أكد في تصريح له في وقت سابق اليوم “أننا نعمل على وقف الانهيار، ونحتاج الى معالجة الكثير من القضايا الاجتماعية وترتيب الأمور المعيشية والرواتب لكي نبدأ في عملية الانقاذ وننطلق بلبنان من جديد”.

وشدد “على ضرورة تكاتف جهود أبناء طرابلس وتضامنهم للنهوض بالمدينة والعمل على تسويقها سياحيا في ظل هذا الانتعاش السياحي الذي يشهده لبنان بجهود وزير السياحة وليد نصار”، مثنيا على “مبادرة رئيس مجلس إدارة شركة الصمد للاستثمار السياحي مصطفى الصمد في إقامة شهر سياحي كامل في طرابلس”.

كلام ميقاتي جاء خلال رعايته حفل إطلاق حملة “أهلا بهالطلة” السياحية في طرابلس والتي تنظمها شركة الصمد للاستثمار السياحي في مطعم “الحاج علي” بحضور وزير السياحة وليد نصار، ونقيب أصحاب المطاعم والباتيسيري طوني الرامي وعدد من أصحاب المؤسسات السياحية ومسؤولي القطاعات الانتاجية في طرابلس