الجمعة 6 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 30 ديسمبر 2022 |
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ميقاتي: لن نتخلى عن الأمل.. ولن نتوقف عند العراقيل

منذ ساعة واحدة
ميقاتي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة

ميقاتي خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة

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أمل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن “تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الارادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل”.

ميقاتي وخلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة لمناسبة نهاية العام قال: “لقد مر لبنان عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائمًا وينطلق من جديد، وهذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الارادات، وبوجود جنود مجهولين مثلكم يعملون بصمت رغم الأوضاع القاسية”.

أضاف: “لن نتخلى عن الأمل بنهوض لبنان وعودة الأمور الى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب”.

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