ميقاتي لهؤلاء: تفضّلوا وانتخبوا رئيساً للجمهورية

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

وقال ميقاتي بعد لقائه الراعي: “أنا على اتصال دائم مع الراعي والآراء كانت متوافقة على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن من أجل البدء بالحلّ ومن دون حلّ سياسي لا يمكن الخروج من الأزمة”.

وأضاف: “المرفق العام يجب أن يستمرّ في العمل وكلّما يطول الوقت تصبح صلاحيات تصريف الأعمال أكبر كي نتمكّن من متابعة أمور الدولة كما يجب”.

وتابع: “المواضيع ليست طائفية وأنا أقوم بدوري الوطني والتعدديّة مصدر غنى للبنان واتفاق الطائف هو الأساس”.

وتوجه ميقاتي لمن ينتقدون الجلسات الوزارية بالقول: “ليتفضّلوا وينتخبوا رئيساً للجمهورية لأنّه باب الخلاص”.