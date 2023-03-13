الأثنين 21 شعبان 1444 ﻫ - 13 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي لهؤلاء: تفضّلوا وانتخبوا رئيساً للجمهورية

منذ 4 دقائق
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي.

وقال ميقاتي بعد لقائه الراعي: “أنا على اتصال دائم مع الراعي والآراء كانت متوافقة على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن من أجل البدء بالحلّ ومن دون حلّ سياسي لا يمكن الخروج من الأزمة”.

وأضاف: “المرفق العام يجب أن يستمرّ في العمل وكلّما يطول الوقت تصبح صلاحيات تصريف الأعمال أكبر كي نتمكّن من متابعة أمور الدولة كما يجب”.

وتابع: “المواضيع ليست طائفية وأنا أقوم بدوري الوطني والتعدديّة مصدر غنى للبنان واتفاق الطائف هو الأساس”.

وتوجه ميقاتي لمن ينتقدون الجلسات الوزارية بالقول: “ليتفضّلوا وينتخبوا رئيساً للجمهورية لأنّه باب الخلاص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار- رويترز
    دولار السوق السوداء يحطم رقماً قياسياً جديداً مع بداية الأسبوع
    توقيف منفذ عمليات سلب ونشل
    يخزّن المخدّرات في منزله ويوزعها على المروجين
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    محققون أوروبيون في بيروت اليوم

    الأكثر قراءة

    جويل حاتم وجورج الراسي
    بالفيديو.. جويل حاتم تنهي حياتها خلال بث مباشر
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    الخبير الهولندي غاضبًا: المجتمع العلميّ كلّه بدأ "يهتز"
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولنديّ يُحذّر مجددًا: "نشاط زلزاليّ كبير" في الأيام المقبلة!