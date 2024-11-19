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ميقاتي لهوكشتاين: الأولوية لوقف النار وحفظ السيادة اللبنانية

19 - نوفمبر - 2024
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموفد الرئاسي الاميركي آموس هوكشتاين بعد ظهر اليوم في دارته، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وسفيرة الولايات المتحدة الاميركية ليزا جونسون. وجرى البحث المساعي التي يقوم بها هوكشتاين لوقف اطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701.

وفي خلال الاجتماع جدد الرئيس ميقاتي التأكيد “أن الاولوية لدى الحكومة هي وقف اطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الاراضي اللبنانية كافة، وكل ما يحقق هذا الهدف له الاولوية”.

وأشار الى”ان الهم الاساس لدى الحكومة هو عودة النازحين سريعا الى قراهم وبلداتهم ووقف حرب الابادة الاسرائيلية والتدمير العبثي الحاصل للبلدات اللبنانية”.

وشدد على “تطبيق القرارات الدولية الواضحة، وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب”

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