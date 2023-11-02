ميقاتي: لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات دبلوماسية دولية وعربية في السرايا، تمحورت حول الأوضاع الراهنة في لبنان وغزة والجهود المبذولة لوقف اطلاق النار.

وخلال اللقاءات، جدد ميقاتي التأكيد “أننا مع السلام ونبذل كل المساعي لوقف اطلاق النار في غزة ووقف التعديات الاسرائيلية على جنوب لبنان”. ودعا الامم المتحدة الى “القيام بتحرك سريع لوقف المجازر في غزة”.

في هذا السياق، اجتمع ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا في السرايا. وشارك في الاجتماع مستشارا رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وفي خلال الاجتماع، شكرت ورونيكا “الحكومة اللبنانية على مواقفها وعلى التمسك بالقرارات الدولية ومن بينها القرار 1701، ودعوتها لوقف إطلاق النار ووقف الحرب في غزة، ودعوة ميقاتي الى حل الصراع العربي الإسرائيلي في أطر جديدة مبنية على التفاهم في موضوع الدولي في ضمانة حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وحياة كريمة”.

وعرضت أيضا” لموضوع جلسة 22 تشرين الثاني التي دعا اليها مجلس الأمن في نيويورك بشأن القرار 1701″، واشارت الى “أنها ستتطرق خلال اجتماع نيويورك الى زيادة المساعدات الإنسانية”. كما هنأت “الحكومة على خطة الطوارىء التي وضعتها”.

واعلنت ورونيكا بعد اللقاء: “أطلعت على دور الحكومة في هذه الظروف الصعبة لأن هذا هو وقت التنسيق الأفضل، وابلغني الرئيس ميقاتي بالمبادرات الدبلوماسية التي يقوم بها، وأبلغته عن اجتماع سيعقد في 22 تشرين الثاني بشأن القرار 1701 وضرورة تطبيقه على أرض الواقع”.

وإجتمع ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان دوروتي شيا وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة.

واجتمع ميقاتي مع سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم وتم البحث في الأوضاع العامة. وقد أثنت السفيرة ماكولم على خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة اللبنانية.

واستقبل ميقاتي، المبعوثة الألمانية الخاصة بالشؤون الإنسانية ديك بوتزل وذلك في حضور وزير البيئة ناصر ياسين، السفير الالماني كورت جورج شتوكل شتيلفريد، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى ومستشار الرئيس ميقاتي زياد ميقاتي.

وأعلن الوزير ياسين بعد الاجتماع انه تم التطرق لخطة الطوارئ في لبنان، وسبل مساعدة الدول المانحة والمنظمات الدولية للبنان في حال تطورت الأوضاع. وتم البحث أيضا في الأوضاع الإنسانية التي تعاني منها غزة، ودعم الفلسطينيين من الناحية الإنسانية.

بدورها اعربت المبعوثة بوتزل عن امتنانها لفرصة التحدث مع دولة الرئيس ميقاتي عن الأوضاع الحالية الصعبة جدا في المنطقة. وقالت: “نحن نحاول القيام بكل ما بوسعنا للاستجابة لمن هم اكثر حاجة في المنطقة. وتكلمنا بالطبع عن الوضع في غزة ليس فقط من خلال تخصيصنا لاموال اضافية، ولكن من خلال الدبلوماسية الإنسانية التي تحاول أن تساعد وتدعم. وعرضنا أيضا لأوضاع النازحين السوريين في لبنان والأمور المتعلقة بهم اضافة الى التطورات السياسية في المنطقة”.

وإجتمع ميقاتي مع سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوصوي، الذي عبّر عن حرص تركيا على دعم لبنان في خطة الطوارئ التي اعدها على الصعد الانسانية كافة.

واجتمع ميقاتي مع سفير قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني ال ثاني، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الراهنة ونتائج زيارة رئيس الحكومة الى قطر.