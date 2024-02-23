ميقاتي مستاء من "سلبية" الشارع.. ويحذر!

أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من السرايا الحكومي اليوم الجمعة، الوزراء بتأجيل جلسة مجلس الوزراء اليوم بعد السلبية التي رآها في الشارع.

وأضاف ميقاتي خلال مؤتمر صحفي: “أحذر من عدم فتح وزارة المالية قبل آخر الشهر فلا يمكن صرف رواتب الموظفين دون فتح دوائر المالية، فهناك حاجة للموظفين لترتيب دفع المستحقات لكافة العاملين في الإدارات العامة والعسكريين”.

وتابع: “سندعي لجلسة وزارية في الأسبوع القادم”، مؤكدًا: “ملتزمون بإعطاء كل الحقوق للجميع لكننا محكومون بسقوف للإنفاق لا يمكن تجاوزها”.

مشيراً إلى إمكانية “انعقاد جلسة أخرى الأسبوع المقبل لمنع أي تصادم مع العسكريين المتقاعدين”.

كما لفت إلى أنه “لا يمكننا تجاوز الاعتمادات الموجودة لموضوع تحسين الرواتب”، مؤكداً على الاستمرار بتصريف الأعمال بالطريقة الحُسنى.

وتساءل ميقاتي “إذا لم أناقش الأمور في مجلس الوزراء أين نناقشها في الشارع؟”.