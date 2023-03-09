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ميقاتي: مفتاح الحلّ سياسيّ عبر انتخاب رئيس جديد

منذ 14 دقيقة
ميقاتي والبطريرك روفائيل بيدروس ميناسيان

ميقاتي والبطريرك روفائيل بيدروس ميناسيان

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شدّد بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس ميناسيان، خلال استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مقر البطريركية في الأشرفية، على أنّ انتخاب رئيس الجمهورية هو المدخل للحل، لأن لا حياة بجسم من دون رأس. ونحن نشد على أيدي كل شخص ينسى نفسه لمصلحة الوطن.

بدوره، أشار ميقاتي إلى أنّه “من الطبيعي أن يكون الحديث محوره الأوضاع السياسية، وكانت لصاحب الغبطة أحاديث مطولة عن الأوضاع والمصاعب التربوية والصحية التي يعاني منها الرعايا والمواطنون بشكل عام، وضرورة إيجاد حل سريع لها”، وقال: يبقى مفتاح الحل الأساسي هو الحل السياسي عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت.

هذا وكان ميقاتي قد اجتمع صباح اليوم في السراي الحكومي، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، وتم البحث في التحضيرات للتقرير الذي سترفعه ورونيكا إلى مجلس الأمن في الجلسة التي ستعقد في الـ17 من الشهر الجاري.

وخلال الاجتماع، شددت ورونيكا على ضرورة التزام لبنان بتطبيق الإصلاحات الأساسية وإتمام الاستحقاقات الدستورية في موعدها، لا سيما إجراء الانتخابات الرئاسية وأيضًا الانتخابات البلدية والاختيارية .

كما اجتمع رئيس الحكومة مع سفيرة فرنسا آن غريو.

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