ميقاتي: ملف ترسيم الحدود يشهد تقدماً كبيراً

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن في نيويورك.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، مندوبة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امال مدللي،والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وحضر عن الجانب الاميركي وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند،والوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية آموس هوكستين.

وأعلن بلينكن انه “عقد لقاء مثمرا مع الرئيس ميقاتي وتمت مناقشة الحاجة الى اجراء انتخابات رئاسية في الوقت المناسب وضرورة تنفيذ الإصلاحات لدعم الشعب اللبناني”.

وقال: “ستواصل الولايات المتحدة العمل مع لبنان من أجل تحقيق السلام والازدهار”.

ولفت ميقاتي إلى أنه “جرى بحث مجمل الملفات وتم التشديد بسكل خاص على ضرورة تجراء الانتخابات الرئاسية، وتمنينا دعم لبنان من كل من هو قادر على ذلك. كما تطرقنا الى المواضيع المتعلقة بالنارحين السوريين والاتفاق مع صندوق النقد الدولي والكهرباء ، وبشكل خاص الملف التربوي، ونحن على ابواب عام دراسي جديد.لمسنا كل تجاوب وان شاء الله خيرا”.

وردا على سؤال، قال ميقاتي: “ملف ترسيم الحدود البحرية يشهد تقدما كبيرا”.