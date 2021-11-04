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ميقاتي من بعبدا: بحثت مع الرئيس سبل الخروج من الأزمة الحالية

4 - نوفمبر - 2021
عون وميقاتي

عون وميقاتي

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قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قصر بعبدا: “وضعتُ الرئيس عون في الأجواء التي أحاطت زيارتي إلى غلاسكو واجتماعي مع مختلف الجهات العربيّة والدوليّة”.

وتابع: “بحثت مع فخامة الرئيس سبل الخروج من الأزمة الحالية واتفقنا على خارطة طريق”.

وأضاف بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: “ناقشتُ مع الرئيس عون الأزمة التي يعيشها لبنان وستكون لي كلمة اليوم خلال مؤتمر في السراي بعد ساعة من الآن أتمنّى متابعتها”.

وفي السياق، أشارت معلومات mtv الى ان ميقاتي حظي بجرعة دعم دوليّة تؤكّد ضرورة عدم استقالة حكومته حرصاً على استقرار لبنان.

وبعد بعبدا، يزور ميقاتي رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة لوضعه في أجواء لقاءاته الخارجية وبحث أزمة لبنان مع الخليج.

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