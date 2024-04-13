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ميقاتي من بكركي: هذا هو الحل الأساسي لترحيل السوريين من لبنان!

منذ 26 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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شدد رئيس الحكومة بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، على أن “جريمة قتل باسكال سليمان مدانة بكل المقاييس ويجب أخذ العبر من 13 نيسان”.

وقال: “لا يوجد لبناني يستطيع أن يربح على أنقاض لبناني آخر، والدولة هي قارب الإنقاذ الذي يجب أن نتمسك به، والحل بانتخاب رئيس وتشكيل حكومة، وبعد ذلك يبدأ الإصلاح”.

أضاف: ” لسنا هواة سلطة ولا نريد الاستئثار أو أخذ مكان أحد وسنتابع عملنا الحكوميّ ونحاول الحفاظ على أركان الدولة”.

وختم: “نجري اتصالات دولية بشأن ملف النازحين والحلّ الأساسيّ اعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة لترحيل السوريين الذي أتوا إلى لبنان تحت عنوان اللاجئين”.

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