ميقاتي من دافوس: للضغط على إسرائيل لوقف تعدياتها على جنوب لبنان

واصل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاته ولقاءاته الدبلوماسية الدولية والعربية خلال مشاركته في أعمال “المنتدى الاقتصادي العالمي” في دافوس في سويسرا.

وشدد رئيس الحكومة خلال هذه الاجتماعات على “أولوية العمل على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع تمهيدًا للعودة إلى البحث في حل سلمي من خلال الاعتراف بالحق الفلسطيني بالعيش في وطن آمن”.

ودعا ميقاتي “الدول الفاعلة إلى الضغط على إسرائيل لوقف تعدياتها على جنوب لبنان وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية”.

وجدد “تأكيد التزام لبنان بمندرجات القرار الدولي الرقم 1701 وسائر القرارات الدولية”، مطالبًا “بالضغط على إسرائيل لتطبيق القرار كاملًا والعودة إلى الالتزام بكل القرارات الدولية منذ اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949”.

وكان رئيس الحكومة اجتمع في هذا الإطار مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كما اجتمع مع رئيس جمهورية أرمينيا فاهاجن خاتشاتوريان.

وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعات مع كل من رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، رئيس وزراء تونس أحمد الحشاني، رئيس وزراء باكستان أنوار الحق كاكر ورئيس وزراء هولندا مارك روته.

كما التقى رئيس الحكومة كلًا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس ووزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ.