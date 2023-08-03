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ميقاتي: من غير المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة

منذ 43 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوضع في مخيّم عين الحلوة عبر اتصال هاتفي أجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما أجرى اتصالين للغاية ذاتها بعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وسفير فلسطين اشرف دبور.

وتلقى ميقاتي اتصالاً من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية.

وجدد ميقاتي مطالبة القيادات الفلسطينية بـ”وقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية خصوصا وأن اللبنانيين الذين ناصروا على الدوام القضية الفلسطينية، هالهم هذا الاقتتال الذي يدور على ارضهم ، والذي دفعوا في السابق اثمانا غالية بسببه”.

وقال: “من غير المسموح ولا المقبول ان تعتبر التنظيمات الفلسطينية الارض اللبنانية سائبة فتلجأ الى هذا الاقتتال الدموي وتروّع اللبنانيين لا سيما منهم ابناء الجنوب الذين يحتضنون الفلسطينيين منذ اعوام طويلة”.

وشدد ميقاتي على أن “الجيش، كما سائر الامنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال”.

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