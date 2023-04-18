الثلاثاء 27 رمضان 1444 ﻫ - 18 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: مهما حصل سنبقى موحدين متضامنين

منذ 36 دقيقة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في بداية جلسة مجلس الوزراء، فقال: “مررنا في الفترة الماضية بفترة عيد الفصح، ونستعد لحلول عيد الفطر السعيد، وكلنا أمل أن تكون هذه الاعياد مباركة بالخير والصحة والعافية على جميع اللبنانيين. وإن تقارب هذه الاعياد وتلازمها يعكس مدى ارتباط النسيج اللبناني ببعضه البعض، ومهما حصل سنبقى موحدين متضامنين”.

وقال: تابعتم بالتأكيد ما حصل في مجلس النواب، ونحن كحكومة معنيون بموضوع تأمين التمويل اللازم للانتخابات البلدية والاختيارية وفق دراسة أعدها معالي وزير المال بمنح الحكومة سلفة خزينة لاجراء هذه الانتخابات. ولكن بعد ما حصل في المجلس، من تمديد لولاية المجالس البلدية والاختيارية، يمكننا أخذ وقتنا بالنقاش في هذا الموضوع لاجراء الانتخابات البلدية بالسرعة المطلوبة. ومن هذا المنطلق أتمنى من معالي وزير الداخلية أن يقوم باجتماعاته مع المحافظين والقائمقامين والقادة الأمنيين والقضاة والمعلمين لتقديم دراسة بالتواريخ الجديدة المقترحة وبالكلفة لعرضها في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء واقرارها”.

وتطرق ميقاتي الى التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فقال: “نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، لبتها واقرارها وفق الامكانت المتوافرة في الخزينة. ونعبر عن تفهمنا للصرخات التي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهداً في متابعتها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نبيه بري وجبران باسيل
    "شعرة معاويّة" لم تنقطع بين برّي وباسيل: انسجام وحب ووئام من اجل التعطيل!
    وزارة المالية
    بيان جديد من وزارة المالية... ماذا جاء فيه؟
    هادي أبو الحسن
    أبو الحسن: اقترحنا التأجيل التقني 4 أشهر للبلديات

    الأكثر قراءة

    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    الجمعة أم السبت.. الجمعية الفلكية بجدة تكشف موعد أول أيام عيد الفطر!
    هلال- تعبيرية
    مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر
    مسجد باريس الكبير
    المسلمون في هذه الدولة يعلنون "الجمعة" أول أيام عيد الفطر