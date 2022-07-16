ميقاتي: نثمّن بيان قمة جدة لتأكيده الوقوف إلى جانب لبنان

غرد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر” تويتر” كاتبا:

“نثمن ما ورد في البيان الختامي لـ”قمة جدّة للامن والتنمية” لجهة الوقوف الى جانب لبنان وخاصة دعم الجيش وقوى الامن الداخلي ومؤازرتها لتتمكن من بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، اضافة الى دعوة جميع أصدقاء لبنان للمشاركة في الجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره”.

يشار إلى أن لبنان كان حاضراً ضمن نقاشات قادة القمة الخليجية الأمريكية، حيث عبر قادة الدول المجتمعة في بيانهم عن “دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي”.

كذلك، فقد نوّه القادة بـ”انعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي”.

وبالنسبة الى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فقد دعا القادة “جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية”، مشيدين بجهود أصدقاء لبنان وشركائه في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان”.

وشدد البيان على” أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها”.