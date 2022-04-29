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ميقاتي: نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي

منذ ساعة واحدة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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اكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على “أهمية المحافظة على هيبة الدولة وكرامة المؤسسات الأمنية لضمان حماية المواطنين”.

وقال: “نحن مع حقوق الإنسان وحرية الرأي، لكن دون أي تجاوز يؤثر سلباً. يجب أن نحصّن أنفسنا لحماية الدولة ومنع أخذ البلد الى الهاوية”.

من جهته، شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في افتتاح اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، على “التنسيق الأمني والإداري لإنجاز الانتخابات النيابية من دون أي إشكال”. ودعا الى “اعتماد قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات، والتعاون مع المراقبين الأجانب وهيئة الإشراف على الانتخابات”.

 

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