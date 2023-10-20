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ميقاتي: نعدّ خطة طوارئ.. وضغوط تُمارس على العدو لوقف انتهاكاته

منذ 19 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي، ووفد ضم رؤساء بلديات المنطقة قبل ظهر اليوم في السراي، حيث تناول البحث الوضع الأمني في المنطقة ومعاناة الأهالي من جراء العدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات، إضافة إلى بعض المطالب الخدماتية الملحة.

وخلال اللقاء، نوّه رئيس الحكومة بصمود الأهالي في أرضهم رغم كل الصعوبات التي يعانون منها، وشدد على أن الحكومة تقوم بكل الاتصالات الديبلوماسية والسياسية لمعالجة الأوضاع الراهنة ووقف العدوان الاسرائيلي، وبالتوازي فإنها تقوم بإعداد خطة عملانية للطوارئ في حال حصول أي مستجدات.

ميقاتي أمل في “أن تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الإسرائيلي في وقف العدوان على غزة والانتهاكات المستمرة للأراضي اللبنانية”.

كما اجتمع رئيس الحكومة مع المفوضين العامين للحكومة اللبنانية لـ”إكسبو الدوحة” المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر.

وجرى عرض للتحضيرات لإطلاق الجناح اللبناني في إكسبو الدوحة 2023 “صحراء خضراء بيئة أفضل” وللبرامج والنشاطات التي ستعرض في الجناح اللبناني خلال أشهر الإكسبو.

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