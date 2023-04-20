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ميقاتي هنأ بعيد الفطر: أناشد الجميع إعطاء الأولوية لإنقاذ الوطن

منذ 48 دقيقة
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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هنأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “اللبنانيين بحلول عيد الفطر السعيد”، متمنيا “أن يعيده الله على جميع المسلمين في لبنان والعالم بالخير والبركة”.

وقال: “إننا نجدد في هذه المناسبة أملنا وثقتنا بأنه بتعاوننا، نحن اللبنانيين، يمكننا التغلب على الصعوبات والمشكلات الكثيرة التي نعاني منها”.

وأضاف: من هذا المنطلق، أجدد مناشدتي الجميع، في هذه الأيام المباركة، إعطاء الأولوية لإنقاذ وطننا مما يعاني منه وتجاوز الخلافات السياسية والاختلاف المشروع في وجهات النظر، لإعادة الدور إلى المؤسسات الدستورية وتحصين بنيان الدولة، فهذا هو المدخل الصحيح للإنقاذ”.

وكان رئيس الحكومة تلقى العديد من برقيات التهنئة بعيد الفطر، من ملوك ورؤساء دول ورؤساء حكومات ومسؤولين، من أبرزها اليوم برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك المغرب محمد السادس.

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