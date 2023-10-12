ميقاتي وضع الوزراء بتفاصيل اتصالاته حول تطورات الحدود الجنوبية

عقد مجلس الوزراء جلسة في الرابعة من بعد ظهر (الخميس 12-10-2023) في السراي، للبحث في الوضع الأمني في الجنوب، إضافة الى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كما يناقش تقريرا عن ملف النازحين السوريين.

وشارك المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا وقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام للأمن العام بالوكالة الياس البيسري في جلسة مجلس الوزراء.

كما حضر مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.

ميقاتي وضع الوزراء خلال الجلسة بتفاصيل الاتصالات التي اجراها مع الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا حول التطورات عند الحدود وضرورة العمل بكل الوسائل للحفاظ على استقرار البلد.

وقال: “أهمية الجلسة أنها تنعقد في وضع استثنائي نظرا لما يحصل عند الحدود وأزمة النازحين”.

وأضاف: نؤكد أهمية انعقاد الجلسة في هذا الظرف ووضع الوزراء في ضوء الاتصالات كاتصال الرئيس الفرنسي ورؤساء الحكومات وغيرها بشأن تطوّرات الجنوب والبندان الرئيسيّان تطوّرات غزة والنزوح الذي سيكون بنداً أساسياً في كل جلسة حكومية