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ميقاتي يبحث حرب غزة مع مسؤول أممي: لوقف النار وإيجاد حلّ سلمي

منذ 14 ثانية
الرئيس نجيب ميقاتي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند

الرئيس نجيب ميقاتي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند

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اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في السراي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل الحسن، والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وشدد رئيس الحكومة “خلال الاجتماع على “أهمية الحل السلمي للنزاع الحاصل في غزة حاليًا، وأن يصدر موقف عن مجلس الأمن الدولي ووقف إطلاق النار وحل القضية الفلسطينية”.

كما شدد ميقاتي على أن لا يمكن الاستمرار بهذا النهج العنفي.

إلى ذلك، استقبل رئيس الحكومة أيضًا كلا من النائبين أسعد درغام وحيدر ناصر.

واجتمع مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.

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