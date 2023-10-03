ميقاتي يبحث في تحديات بدء العام الجامعي في "اللبنانيّة"

ميقاتي بحث في تحديات بدء العام الجامعي في الجامعة اللبنانية

عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، شؤون الجامعة اللبنانية في اجتماع عقده في السراي مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ووفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية برئاسة انطوان شربل.

بعد الاجتماع قال الحلبي: “بحثنا في تحديات بدء العام الجامعي في الجامعة اللبنانية، لضمان استمرارية سنة جامعية دراسية طبيعية تؤمن التعليم لطلاب الجامعة والحد الأدنى المقبول لأساتذتها والعاملين والمتعاقدين فيها”.

سفير المغرب

وإستقبل رئيس الحكومة سفير المغرب في لبنان محمد كرين، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء شكر السفير رئيس الحكومة على موقف لبنان المتضامن مع المغرب في المحنة التي تعرّض لها نتيجة الزلزال المدمر، الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير وأوقع آلاف الضحايا.

وأكد السفير أن المغرب يقدّر للبنان استعداده لدعم جهود الاغاثة المبذولة، والتي ستتم الاستعانة بها عند الحاجة.

سفير الأرجنتين

كما استقبل رئيس الحكومة سفير الأرجنتين في لبنان موريسيو أليس في زيارة وداعية.

الإسكوا

كذلك التقى رئيس الحكومة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبحث معها ملفات التعاون بين لبنان والمنظمة الدولية.

جامعة البلمند

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدًا باسم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، ضم رئيس دير مار الياس شويا البطريركي الأسقف قسطنطين كيال، رئيس جامعة البلمند الياس الوراق، المستشار البطريركي القنصل مارك غريب، والأرشمندريت افتيموس فقش.

وقد وجه الوفد باسم البطريرك اليازجي دعوة لرئيس الحكومة لحضور مؤتمر علمي عالمي يعقد في ١٦ تشرين الأول الجاري في الجامعة.